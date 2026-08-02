ВСУ ударили ракетами по Белгороду ВСУ атаковали ракетами Белгород и Белгородский округ

Москва2 авг Вести.Вооруженные силы Украины атаковали ракетами Белгород и округ, сообщает оперативный штаб региона. Предварительно, обошлось без жертв и раненых.

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетным обстрелам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет говорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ

Информация о последствиях уточняется.

Ранее об уничтожении нескольких воздушных целей на подлете к областному центру сообщил военкор ИС "Вести" Герой России Евгений Поддубный.