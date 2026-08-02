Москва2 авгВести.Вооруженные силы Украины атаковали ракетами Белгород и округ, сообщает оперативный штаб региона. Предварительно, обошлось без жертв и раненых.
Белгород и Белгородский округ подверглись ракетным обстрелам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нетговорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ
Информация о последствиях уточняется.
Ранее об уничтожении нескольких воздушных целей на подлете к областному центру сообщил военкор ИС "Вести" Герой России Евгений Поддубный.