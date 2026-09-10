Москва10 сенВести.Украинские боевики беспилотниками попытались атаковать Дагестан, в результате отражения вражеских атак возгорания вспыхнули на портовой инфраструктуре в Махачкале и в Аварском театре им. Цадасы. Об этом заявил врио главы региона Федор Щукин.
Силы противовоздушной обороны отразили вражескую атаку и уничтожили все воздушные цели.
В результате падения их фрагментов произошли возгорания на портовой инфраструктуре в Махачкале и в Аварском музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы. Возгорания оперативно ликвидированы, жертв и пострадавших нетнаписал Щукин в своем канале в мессенджере МАХ
Федор Щукин поблагодарил российских военнослужащих за проделанную работу.
Гражданам напомнили о запрете на публикацию фото и видео работы ПВО, полета БПЛА или последствий падения фрагментов.