ВСУ попытались атаковать Удмуртию с применением БПЛА Несколько украинских БПЛА ликвидированы в Удмуртии

Москва7 сен Вести.Украинские боевики попытались атаковать Удмуртию с применением беспилотников — на территории региона было ликвидировано несколько дронов. Об этом заявила врио главы Удмуртской Республики Ольга Абрамова.

Враг предпринял попытку атаки утром 7 сентября.

Наши защитники помешали противнику совершить массовую атаку на республику. В небе над Удмуртией силами ПВО уничтожен БПЛА. Еще несколько ликвидированы силами авиации … По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений тоже. На месте работают оперативные службы написала Абрамова в своем канале в мессенджере МАХ

Она также отметила, что были усилены меры безопасности, и в случае угрозы с воздуха будет задействованы мобильные огневые группы отрядов «Барс», авиация и тд.

Чиновница поблагодарила российских военнослужащих за проделанную работу.