Москва7 сенВести.Украинские боевики попытались атаковать Удмуртию с применением беспилотников — на территории региона было ликвидировано несколько дронов. Об этом заявила врио главы Удмуртской Республики Ольга Абрамова.
Враг предпринял попытку атаки утром 7 сентября.
Наши защитники помешали противнику совершить массовую атаку на республику. В небе над Удмуртией силами ПВО уничтожен БПЛА. Еще несколько ликвидированы силами авиации … По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений тоже. На месте работают оперативные службынаписала Абрамова в своем канале в мессенджере МАХ
Она также отметила, что были усилены меры безопасности, и в случае угрозы с воздуха будет задействованы мобильные огневые группы отрядов «Барс», авиация и тд.
Чиновница поблагодарила российских военнослужащих за проделанную работу.