В небе над Удмуртией ночью сбили ракету Украины

ВСУ запустили ракету по Удмуртии, ночная атака была отражена В небе над Удмуртией ночью сбили ракету Украины

Москва4 июл Вести.В воздушное пространство Республики Удмуртия минувшей ночью вторглась ракета ВСУ. Она была сбита, сообщил глава Александр Бречалов.

Он уточнил, что ВСУ пытались атаковать одно из местных предприятий.

Силами ПВО отражена очередная атака со стороны киевского режима. В небе над Удмуртией сбита ракета написал он в MAX

Согласно приведенным им сведениям, пострадавших в результате инцидента нет. Также не зафиксировано и разрушений местной инфраструктуры.

На месте происшествия работают оперативные службы.