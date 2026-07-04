Москва4 июлВести.В воздушное пространство Республики Удмуртия минувшей ночью вторглась ракета ВСУ. Она была сбита, сообщил глава Александр Бречалов.
Он уточнил, что ВСУ пытались атаковать одно из местных предприятий.
Силами ПВО отражена очередная атака со стороны киевского режима. В небе над Удмуртией сбита ракетанаписал он в MAX
Согласно приведенным им сведениям, пострадавших в результате инцидента нет. Также не зафиксировано и разрушений местной инфраструктуры.
На месте происшествия работают оперативные службы.