Москва15 июнВести.Над территорией Орловской области военнослужащие ВС РФ уничтожили украинскую ракету "Фламинго". Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе оперативного совещания регионального правительства.
Ночью 15 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 2 украинских беспилотника и ракету в черте региона.
[Самолетом] сбили ракету "Фламинго". Это большая ракета с большим объемом взрывчатого вещества. Спасибо нашим воздушным силамприводит РИА Новости слова Клычкова
Ранее в этот день Минобороны РФ заявило, что в ответ на террористические акты киевского режима был нанесен массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск. В том числе, был поражен АО "Завод Маяк", производящий боевые части для БПЛА и стартовых ускорителей для крылатых ракет "Фламинго".