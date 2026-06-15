В Орловской области была сбита украинская ракета "Фламинго" Губернатор Орловской области: в регионе была сбита украинская ракета "Фламинго"

Москва15 июн Вести.Над территорией Орловской области военнослужащие ВС РФ уничтожили украинскую ракету "Фламинго". Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе оперативного совещания регионального правительства.

Ночью 15 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 2 украинских беспилотника и ракету в черте региона.

[Самолетом] сбили ракету "Фламинго"​​​. Это большая ракета с большим объемом взрывчатого вещества. Спасибо нашим воздушным силам приводит РИА Новости слова Клычкова

Ранее в этот день Минобороны РФ заявило, что в ответ на террористические акты киевского режима был нанесен массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск. В том числе, был поражен АО "Завод Маяк", производящий боевые части для БПЛА и стартовых ускорителей для крылатых ракет "Фламинго".