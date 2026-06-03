В небе над Псковской областью были сбиты украинские беспилотники

Украинские БПЛА пытались атаковать Псковскую область, их нейтрализовали В небе над Псковской областью были сбиты украинские беспилотники

Москва3 июн Вести.Псковская область минувшей ночью подверглась налету украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Согласно его информации, вражеская техника была сбита.

Сегодня ночью в небе над Псковской областью вновь нейтрализованы БПЛА противника написал он в MAX

Пострадавших среди мирного населения нет. Инфраструктурных разрушений не зафиксировано. ПВО продолжает работу.

Ведерников отметил, что в связи с налетом БПЛА на регион в течение дня не исключены ограничения в работе сотовой сети и интернета.