Москва3 июнВести.Псковская область минувшей ночью подверглась налету украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Согласно его информации, вражеская техника была сбита.
Сегодня ночью в небе над Псковской областью вновь нейтрализованы БПЛА противниканаписал он в MAX
Пострадавших среди мирного населения нет. Инфраструктурных разрушений не зафиксировано. ПВО продолжает работу.
Ведерников отметил, что в связи с налетом БПЛА на регион в течение дня не исключены ограничения в работе сотовой сети и интернета.