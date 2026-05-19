Ведерников: в Псковской области действуют ограничения связи из-за опасности БПЛА

Москва19 мая Вести.Ограничения мобильной связи и интернета продолжают действовать в Псковской области на фоне объявленной ранее беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

По его данным, прошедшей ночью средства ПВО нейтрализовали БПЛА в небе над регионом.

В связи с беспилотной опасностью все ранее введенные ограничения в работе аэропорта Псков, связи и интернета продолжают действовать сказано в сообщении

Ведерников напомнил о запрете публикации фотографий и видео о пролетах БПЛА и работе ПВО.