Москва19 маяВести.Ограничения мобильной связи и интернета продолжают действовать в Псковской области на фоне объявленной ранее беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
По его данным, прошедшей ночью средства ПВО нейтрализовали БПЛА в небе над регионом.
В связи с беспилотной опасностью все ранее введенные ограничения в работе аэропорта Псков, связи и интернета продолжают действоватьсказано в сообщении
Ведерников напомнил о запрете публикации фотографий и видео о пролетах БПЛА и работе ПВО.