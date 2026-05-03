Более 10 БПЛА сбиты за ночь над территорией Псковской области

Ведерников: ночью 3 мая в Псковской области сбили более 10 БПЛА Более 10 БПЛА сбиты за ночь над территорией Псковской области

Москва3 мая Вести.Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об уничтожении над территорией региона неприятельских беспилотных летательных аппаратов.

По данным руководителя субъекта, расчеты средств противовоздушной обороны уничтожили более 10 дронов.

Прошедшей ночью силами ПВО в небе над Псковской областью нейтрализовано более десяти БПЛА противника говорится в заявлении губернатора, опубликованном в мессенджере MAX

В настоящее время на территории Псковской области отменен режим беспилотной опасности, аэропорт Пскова функционирует в штатном режиме, ограничения на работу связи и интернета сняты.