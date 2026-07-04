Москва4 июлВести.Обломки БПЛА противника рухнули на территории одного из производственных объектов в Великих Луках Псковской области. Обошлось без серьезных последствий. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
В Великих Луках обломки БПЛА упали на закрытой территории производственного объекта. Пострадавших и разрушений нет. Повреждена проходящая по территории завода теплотрасса, горячее водоснабжение оперативно восстановленонаписал глава региона в мессенджере МАХ
Он добавил, что всего в ночь на 4 июля, субботу, силы и средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили в небе над регионом более 30 дронов противника, преимущественно – в южных районах области.