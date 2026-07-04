Три человека пострадали в результате атаки БПЛА на Псковскую область

Украинский БПЛА упал в рабочем поселке в Псковской области, есть пострадавшие Три человека пострадали в результате атаки БПЛА на Псковскую область

Москва4 июл Вести.В Псковской области вражеский беспилотник упал в рабочем поселке Кунья, в результате пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

В Кунье БПЛА упал в черте населенного пункта. Повреждено остекление в 2 многоквартирных домах. По предварительной информации, три человека получили незначительные травмы от разбитого стекла. Также в Куньинском районе повреждения получила сельскохозяйственная постройка написал глава региона в мессенджере МАХ

Обломки еще одного БПЛА рухнули на территории производственного объекта. Там обошлось без пострадавших, есть небольшие последствия, которые были оперативно устранены.

Ведерников отметил, что всем будет оказана необходимая помощь, в том числе в части восстановления поврежденного имущества.

Всего в ночь на 4 июля, в субботу, над регионом сбили более 30 украинских дронов.