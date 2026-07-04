Москва4 июлВести.В Псковской области вражеский беспилотник упал в рабочем поселке Кунья, в результате пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
В Кунье БПЛА упал в черте населенного пункта. Повреждено остекление в 2 многоквартирных домах. По предварительной информации, три человека получили незначительные травмы от разбитого стекла. Также в Куньинском районе повреждения получила сельскохозяйственная постройканаписал глава региона в мессенджере МАХ
Обломки еще одного БПЛА рухнули на территории производственного объекта. Там обошлось без пострадавших, есть небольшие последствия, которые были оперативно устранены.
Ведерников отметил, что всем будет оказана необходимая помощь, в том числе в части восстановления поврежденного имущества.
Всего в ночь на 4 июля, в субботу, над регионом сбили более 30 украинских дронов.