Москва21 мая Вести.На юге Псковской области работает система противовоздушной обороны (ПВО), сбит как минимум один украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

Работает ПВО, как минимум 1 БПЛА противника уничтожен написал он в своем канале в мессенджере MAX

Российские военнослужащие продолжают работу по отражению вражеских атак. Жителей призвали быть более внимательными и осторожными.

На территории Псковской области примерно с 07.40 мск действует режим Беспилотная опасность. В аэропорту также введены временные ограничения на полеты.