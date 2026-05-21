Москва21 маяВести.На юге Псковской области работает система противовоздушной обороны (ПВО), сбит как минимум один украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
Работает ПВО, как минимум 1 БПЛА противника уничтоженнаписал он в своем канале в мессенджере MAX
Российские военнослужащие продолжают работу по отражению вражеских атак. Жителей призвали быть более внимательными и осторожными.
На территории Псковской области примерно с 07.40 мск действует режим Беспилотная опасность. В аэропорту также введены временные ограничения на полеты.