ВСУ пытались направить ракету на промышленное предприятие в Удмуртии

В небе над Удмуртией сбита вражеская ракета ВСУ пытались направить ракету на промышленное предприятие в Удмуртии

Москва4 июл Вести.Ночью 4 июля в Удмуртии силами противовоздушной обороны (ПВО) отражена очередная атака со стороны киевского режима. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

В небе над Удмуртией сбита ракета. Была попытка атаки на одно из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений тоже. На месте работают оперативные службы проинформировал он в своем канале в мессенджере MAX

Ранее ночью 4 июля в Удмуртии объявлялась ракетная опасность. Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Ижевска.