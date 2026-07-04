Москва4 июлВести.Ночью 4 июля в Удмуртии силами противовоздушной обороны (ПВО) отражена очередная атака со стороны киевского режима. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.
В небе над Удмуртией сбита ракета. Была попытка атаки на одно из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений тоже. На месте работают оперативные службыпроинформировал он в своем канале в мессенджере MAX
Ранее ночью 4 июля в Удмуртии объявлялась ракетная опасность. Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Ижевска.