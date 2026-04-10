Москва10 апр Вести.Режим ракетной опасности объявлен на территории Удмуртии. Об этом сообщил председатель республиканского Госкомитета по делам гражданской обороны и ЧС Андрей Шуткин.

Внимание! В 03.50 (местного времени) 10 апреля на территории Удмуртской Республики введен сигнал "Ракетная опасность" предупредил он в своем Telegram-канале

Удмуртия стала шестым по счету регионом Поволжья, где ночью 10 апреля объявлена ракетная тревога. Ранее об аналогичной опасности предупредили жителей Пензенской, Оренбургской и Самарской областей, а также Татарстана и Чувашии.