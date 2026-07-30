В Удмуртии в результате атаки ВСУ погиб мирный житель, сбиты 2 БПЛА

Два БПЛА ликвидированы в Удмуртской Республике, один человек погиб В Удмуртии в результате атаки ВСУ погиб мирный житель, сбиты 2 БПЛА

Москва30 июл Вести.В небе на севере Удмуртской Республики ликвидированы 2 беспилотных летательных аппарата. Один мирный житель погиб, сообщила в MAX врио губернатора региона Ольга Абрамова.

На месте этого происшествия... работают все оперативные службы… сообщила Абрамова и напомнила жителям о запрете на съемку БПЛА

Ранее сообщалось, что 30 июля ВСУ совершили массовую атаку на склад Wildberries в Сарапуле. По предварительным данным, никто не пострадал. Сотрудники были эвакуированы.

Продолжается тушение открытого огня. Силы региональной группировки и главного управления МЧС России по Удмуртии направлены на локализацию пожара. Роспотребнадзор провел исследования - концентрация вредных веществ в воздухе не превышена уточнила Ольга Абрамова

СК РФ возбудил уголовное дело. Дорога в Ижевск из Сарапуля перекрыта.