Москва30 июлВести.В небе на севере Удмуртской Республики ликвидированы 2 беспилотных летательных аппарата. Один мирный житель погиб, сообщила в MAX врио губернатора региона Ольга Абрамова.
На месте этого происшествия... работают все оперативные службы…сообщила Абрамова и напомнила жителям о запрете на съемку БПЛА
Ранее сообщалось, что 30 июля ВСУ совершили массовую атаку на склад Wildberries в Сарапуле. По предварительным данным, никто не пострадал. Сотрудники были эвакуированы.
Продолжается тушение открытого огня. Силы региональной группировки и главного управления МЧС России по Удмуртии направлены на локализацию пожара. Роспотребнадзор провел исследования - концентрация вредных веществ в воздухе не превышенауточнила Ольга Абрамова
СК РФ возбудил уголовное дело. Дорога в Ижевск из Сарапуля перекрыта.