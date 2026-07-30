Москва30 июлВести.В небе на севере Удмуртской Республики ликвидированы 2 беспилотных летательных аппарата. Один мирный житель погиб, сообщила в MAX врио губернатора региона Ольга Абрамова.

На месте этого происшествия... работают все оперативные службы…

сообщила Абрамова и напомнила жителям о запрете на съемку БПЛА

Ранее сообщалось, что 30 июля ВСУ совершили массовую атаку на склад Wildberries в Сарапуле. По предварительным данным, никто не пострадал. Сотрудники были эвакуированы.

Продолжается тушение открытого огня. Силы региональной группировки и главного управления МЧС России по Удмуртии направлены на локализацию пожара. Роспотребнадзор провел исследования - концентрация вредных веществ в воздухе не превышена

уточнила Ольга Абрамова

СК РФ возбудил уголовное дело. Дорога в Ижевск из Сарапуля перекрыта.