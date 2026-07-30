Москва30 июлВести.В Сарапуле после атаки украинских беспилотников по логистическому центру Wildberries перекрыли дорогу в Ижевск. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Движение по Ижевскому тракту закрыто. Выезд из города возможен только через Нечкинский тракт. Будьте внимательны и осторожны

говорится в сообщении мэрии на странице во "ВКонтакте"

Боевики киевского режима ударили по складу утром 30 июля, в четверг. После там начался пожар. Сотрудников эвакуировали, обошлось без пострадавших.

Возбуждено уголовное дело о теракте.