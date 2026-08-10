В Удмуртии объявлена угроза БПЛА

Угрозу БПЛА объявили в Удмуртии В Удмуртии объявлена угроза БПЛА

Москва10 авг Вести.Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Удмуртии, сообщила врио главы республики Ольга Абрамова.

Она добавила, что в Ижевске включены сирены.

Включаем сирены в Ижевске, Воткинске, Можге, Сарапуле написала Абрамова

Кроме того, режим угрозы атаки БПЛА действует в Завьяловском, Якшур-Бодьинском, Малопургинском, Воткинском, Шарканском, Кизнерском, Граховском, Можгинском, Алнашском, Киясовском, Сарапульском, Камбарском, Каракулинском, Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Вавожском районах.