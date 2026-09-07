Горячая линия открыта для граждан, раненных при атаке дронов ВСУ на Севастополь

Горячая линия открыта для пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь Горячая линия открыта для граждан, раненных при атаке дронов ВСУ на Севастополь

Москва7 сен Вести.Горячая линия открыта для граждан, пострадавших при атаке украинских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Прокуратура Севастополя контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на территорию города … В целях оперативного реагирования на обращения граждан и оказания правовой помощи … продолжает действовать горячая линия по телефону: +79780001048 говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Для оказания всесторонней помощи пострадавшим и оперативного устранения последствий произошедшего обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами.

В ночь с 6 на 7 сентября украинский БПЛА, начиненный взрывчаткой и металлическими элементами, атаковал Севастополь. В результате вражеской агрессии погибла 15-летняя девочка, пострадали 18-летняя девушка и ее 16-летний брат, еще один мужчина, получивший ранения, находится в крайне тяжелом состоянии, в коме.