Москва7 сенВести.Горячая линия открыта для граждан, пострадавших при атаке украинских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Прокуратура Севастополя контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на территорию города … В целях оперативного реагирования на обращения граждан и оказания правовой помощи … продолжает действовать горячая линия по телефону: +79780001048говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Для оказания всесторонней помощи пострадавшим и оперативного устранения последствий произошедшего обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами.
В ночь с 6 на 7 сентября украинский БПЛА, начиненный взрывчаткой и металлическими элементами, атаковал Севастополь. В результате вражеской агрессии погибла 15-летняя девочка, пострадали 18-летняя девушка и ее 16-летний брат, еще один мужчина, получивший ранения, находится в крайне тяжелом состоянии, в коме.