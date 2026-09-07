Девочка-подросток погибла, три человека пострадали при атаке БПЛА на Севастополь

Ребенок погиб при атаке БПЛА на Севастополь Девочка-подросток погибла, три человека пострадали при атаке БПЛА на Севастополь

Москва7 сен Вести.Ребенок погиб в результате атаки беспилоников на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере МАХ.

С глубокой скорбью сообщаю: девочка 2011 года рождения от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. Приношу искренние соболезнования родным и близким написал глава Севавастополя

Он уточнил, что дрон был начинен взрывчаткой и сотнями металлических поражающих элементов.

Также пострадали еще три человека. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, в коме. Врачи делают все возможное. Вторая девочка 18 лет вместе с 16-летним братом были доставлены в детскую больницу, им оказали всю необходимую медицинскую помощь и отпустили домой уточнил Развожаев

Губернатор попросил сохранять бдительность и не подходить к обломкам БПЛА.