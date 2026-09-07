За сутки в Севастополе сбиты 8 БПЛА при отражении трех воздушных атак ВСУ

За сутки в Севастополе отражены три воздушные атаки ВСУ За сутки в Севастополе сбиты 8 БПЛА при отражении трех воздушных атак ВСУ

Москва7 сен Вести.За прошедшие сутки в Севастополе были уничтожены 8 беспилотников при отражении трех воздушных атак со стороны украинских боевиков. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

Враг предпринял попытки атак ночью и утром 7 сентября.

Военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы … отразили 3 атаки ВСУ. Всего за минувшие сутки нейтрализовано 8 БПЛА написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Ночью украинский БПЛА, начиненный взрывчаткой и металлическими элементами, атаковал Севастополь. В результате вражеской агрессии погибла 15-летняя девочка, также, по уточненной информации, мужчина, получивший тяжелые ранения, скончался в реанимации. По словам Развожаева, семьям окажут всю необходимую поддержку. Пострадали 18-летняя девушка и ее 16-летний брат.

В результате прилетов повреждены 8 многоквартирных домов, несколько машин, детский сад и частный дом.

В прокуратуре Севастополя для граждан, пострадавших при атаке украинских беспилотников, открыта горячая линия.