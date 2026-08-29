При ночной атаке ВСУ на Севастополь сбито 26 БПЛА, есть погибший и пострадавшие Развожаев: военные отразили ночную атаку ВСУ, сбито 26 БПЛА

Москва29 авг Вести.На территории города Севастополь была отражена ночная атака Вооруженных сил Украины. В ходе нее были ликвидировано 26 беспилотников, сообщает губернатор Михаил Развожаев.

Этому способствовали действия военных, системы ПВО и мобильных огневых групп.

В общей сложности сбито 26 БПЛА написано в канале главы города

Он отметил, что в результате ударов ВСУ во дворе своего дома погиб мужчина 1981 года рождения. Еще три человека получили ранения.

Есть повреждения восьми частных и трех многоквартирных домов. Нанесен ущерб пяти автомобилям.