Москва29 авгВести.На территории города Севастополь была отражена ночная атака Вооруженных сил Украины. В ходе нее были ликвидировано 26 беспилотников, сообщает губернатор Михаил Развожаев.
Этому способствовали действия военных, системы ПВО и мобильных огневых групп.
В общей сложности сбито 26 БПЛАнаписано в канале главы города
Он отметил, что в результате ударов ВСУ во дворе своего дома погиб мужчина 1981 года рождения. Еще три человека получили ранения.
Есть повреждения восьми частных и трех многоквартирных домов. Нанесен ущерб пяти автомобилям.