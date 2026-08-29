Один человек погиб, трое пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Ночная атака на Севастополь: что известно к этому часу Один человек погиб, трое пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Москва29 авг Вести.Силы ПВО отразили ночную атаку ВСУ на Севастополь, сбив 26 БПЛА. В результате налета погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Глава Севастополя принес свои соболезнования родным и близким погибшего.

К сожалению, есть погибший. В результате атаки врага погиб мужчина 1981 года рождения, который в этот момент находился во дворе своего дома в районе Монастырского шоссе. Приношу искренние соболезнования его родным и близким написал он

Мужчина 1981 года рождения погиб во время атаки в районе Монастырского шоссе, в этот момент он находился во дворе своего дома.

Также пострадали три человека – мужчина, женщина и молодой человек.

Пожилые мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения средней тяжести в садовом товариществе в районе Монастырского шоссе. Молодой человек самостоятельно обратился к медикам, он получил осколочные ранения.

В Севастополе повреждения при атаке получили три многоквартирных дома и восемь частных, в районе Фиолента пострадали несколько автомобилей.

Накануне враг атаковал Севастополь тяжелыми беспилотниками, начиненными взрывчаткой и шрапнелью. При этом сильно пострадала жилая пятиэтажка, повреждения получили два корпуса детского сада, который должен был открыться после ремонта. Ранения получили четверо мирных жителей.