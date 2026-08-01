При ночной атаке ВСУ на Севастополь один человек погиб и двое получили ранения

Женщина погибла при атаке ВСУ на Севастополь, еще два человека пострадали При ночной атаке ВСУ на Севастополь один человек погиб и двое получили ранения

Москва1 авг Вести.Женщина погибла в результате ночной атаки украинских беспилотников на Севастополь, еще два человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

К сожалению, в результате атаки ВСУ погибла 60-летняя женщина… Также в результате атаки пострадало 2 человека: в больницу также доставлен 79-летний мужчина с множественными осколочными ранениями, 55-летняя женщина получила ожоги, от госпитализации она отказалась рассказал глава города в мессенджере МАХ

Он добавил, что боевики начинили БПЛА поражающими элементами. Повреждения получили 3 частных дома и 15 машин, полностью сгорели 2 дома и автомобиль.

Всего в ходе отражения атаки силы и средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили 20 БПЛА противника.