ВС РФ сбили 5 украинских БПЛА в Севастополе при отражении воздушной атаки

ВС РФ уничтожили 5 украинских БПЛА в Севастополе ВС РФ сбили 5 украинских БПЛА в Севастополе при отражении воздушной атаки

Москва7 сен Вести.Украинские боевики атакуют Севастополь с применением беспилотных летательных аппаратов — в ходе отражения атаки сбиты 5 дронов. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

Отмечается, что в городе работают силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы.

Сбито 5 БПЛА в Гагаринском и Балаклавском районах … Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия написал Развожаев в своем канале в мессенджере МАХ

Мирных граждан призвали соблюдать меры безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в укрытиях.