Москва4 сенВести.В Севастополе за минувшие сутки силы противовоздушной обороны и мобильные группы уничтожили пять беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере MAX.
За минувшие сутки наши военные и мобильные огневые группы нейтрализовали пять вражеских беспилотниковнаписал Михаил Развожаев
В результате ЧП никто не пострадал. Зафиксированы повреждения трех частных домов, пострадали четыре автомобиля.
Губернатор напомнил жителям и гостям города о необходимости соблюдать правила безопасности. В случае обнаружения дрона или его фрагментов опасно подходить к ним, следует незамедлительно сообщить по номеру 112.