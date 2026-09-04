В Севастополе силы ПВО уничтожили пять беспилотников за сутки

В Севастополе за сутки сбиты пять беспилотников, пострадавших нет В Севастополе силы ПВО уничтожили пять беспилотников за сутки

Москва4 сен Вести.В Севастополе за минувшие сутки силы противовоздушной обороны и мобильные группы уничтожили пять беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

За минувшие сутки наши военные и мобильные огневые группы нейтрализовали пять вражеских беспилотников написал Михаил Развожаев

В результате ЧП никто не пострадал. Зафиксированы повреждения трех частных домов, пострадали четыре автомобиля.

Губернатор напомнил жителям и гостям города о необходимости соблюдать правила безопасности. В случае обнаружения дрона или его фрагментов опасно подходить к ним, следует незамедлительно сообщить по номеру 112.