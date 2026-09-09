Горячая линия открыта после массированной атаки дронов ВСУ на Кубань

Горячая линия открыта после массированной атаки ВСУ в Краснодарском крае Горячая линия открыта после массированной атаки дронов ВСУ на Кубань

Москва9 сен Вести.Горячая линия для жалоб и оказания правовой помощи открыта после массированной атаки украинских дронов на Новороссийск, Анапу, Темрюкский и Крымский районы. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края.

Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА … Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел.+7 (918) 140-11-32 говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи.

Ночью 9 сентября российские военнослужащие отразили массированную атаку украинских беспилотников на Краснодарский край — основной удар пришелся по Новороссийску. В результате террористической агрессии погибли 4 человека, в том числе, ребенок, еще 29 пострадали.

Поврежедния получили 3 частных и 5 многоквартирных домов, здание православного храма и детского сада. В Анапе обломками беспилотника повреждены 3 частных дома и детский сад. Также последствия атак зафиксированы в Крымском и Темрюкском районах.