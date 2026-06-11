В Адыгее обломками БПЛА повреждены газопровод и частные дома

Глава Адыгеи сообщил о повреждениях ЛЭП и газопровода после атаки БПЛА В Адыгее обломками БПЛА повреждены газопровод и частные дома

Москва11 июн Вести.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что в республике зафиксированы последствия ночной атаки БПЛА противника.

Жертв и пострадавших, по его словам, нет.

Нарушено газоснабжение Афипсипского поселения: обломки беспилотников повредили газопровод. Восстановительные работы уже начались написал Кумпилов в Telegram-канале

В Тахтамукайском районе обломками украинских дронов повреждены остекление и кровля нескольких частных домовладений, а часть Энемского поселения обесточена из-за повреждений и обрывов ЛЭП.

Глава республики проинформировал, что работы по восстановлению начнутся после дополнительного обследования территории.