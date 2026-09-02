По факту нападения ученика с ножом в Башкирии возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили после нападения ученика с ножом в школе Башкирии По факту нападения ученика с ножом в Башкирии возбудили уголовное дело

Москва2 сен Вести.После нападения девятиклассника на другого ученика в Башкирии возбуждено уголовное дело. Об этом Следственный комитет РФ сообщает в MAX.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан расследуется уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) в отношении 14-летнего учащегося одной из школ Кушнаренковского района говорится в сообщении

По данным ведомства, утром в среду, 2 сентября, ученик из личных неприязненных отношений ударил ножом 15-летнего знакомого. Инцидент произошел в школе.

Подозреваемого задержали. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Потерпевшего отвезли в больницу.