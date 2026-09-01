СК возбудил дело после инцидента с нападением в школе Канска

СК возбудил дело после нападения ученицы с ножом в школе Канска СК возбудил дело после инцидента с нападением в школе Канска

Москва1 сен Вести.Уголовное дело возбуждено после нападения ученицы с ножом на людей в школе Канска. Об этом пишет управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в MAX.

По факту происшествия в одной из школ города Канска следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело говорится в сообщении

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в результате нападения школьницы пострадали пятеро детей и двое взрослых.