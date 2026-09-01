Семь человек пострадали в результате нападения ученицы с ножом в Канске

Пять детей и два взрослых пострадали при нападении школьницы с ножом в Канске Семь человек пострадали в результате нападения ученицы с ножом в Канске

Москва1 сен Вести.В результате нападения ученицы в школе Канска пострадали семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Отмечается, что пятеро пострадавших – дети.

На данный момент скорой помощью в Канскую межрайонную больницу было доставлено 7 пострадавших, 5 детей и 2 взрослых. Все пострадавшие были осмотрены, получили необходимую медицинскую помощь и направлены на амбулаторное наблюдение цитирует собеседника агентство

Ранее в СМИ появилась информация, что перед линейкой семиклассница набросилась с перцовым баллончиком и ножом на учительницу. Остановить девочку, по имеющимся данным, смогла мама одного из учеников.