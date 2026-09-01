Mash: в Канске школьница напала на учителей из-за травли в классе

Mash: в Канске школьница устроила нападение на педагогов из-за буллинга Mash: в Канске школьница напала на учителей из-за травли в классе

Москва1 сен Вести.Ученица, напавшая на учителей в школе Канска, заявила, что поводом для нападения стали издевательства одноклассников и непонимание со стороны преподавателей. Об этом сообщил канал Mash на платформе MAX.

Мотивом для нападения на учителей в школе Канска стали травля в классе и непонимание со стороны педагогов, рассказала девочка на первом опросе говорится в публикации

По данным канала, школьница не состояла на учете, к психологу не обращалась, нареканий по поведению не было.

На линейку ученица пришла вовремя. Затем она вышла из класса и вернулась с газовым баллончиком. Она распылила его содержимое на нескольких преподавателей, после чего подожгла горючую смесь у кабинета химии на третьем этаже. Двое несовершеннолетних получили ожоги лица.

В настоящее время девочка пребывает в шоковом состоянии. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.