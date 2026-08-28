Москва28 авгВести.В Саратове трое молодых людей 19-20 лет получили ожоги в бане, перепутав бутылку с водой с емкостью, в которой находилась жидкость для розжига.
Все трое попали в больницу, сообщает МЧС по Саратовской области в мессенджере MAX.
Перепутав бутылки, один из них вылил на раскаленные камни жидкость для розжига вместо воды. Как итог - все трое госпитализированы в больницу с ожогамиговорится в сообщении
В связи с происшествием МЧС напоминает о правилах безопасности: не оставлять затопленную печь без присмотра, не использовать горючие жидкости, не допускать перекаливания печи и держать дымоход в исправном состоянии.