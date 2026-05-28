Пациент больницы на Сахалине пытался поджечь бинты, эвакуировано 90 человек

Москва28 мая Вести.Ночью на Сахалине в терапевтическом отделении Корсаковской центральной больницы произошел пожар и сильное задымление, из-за которых были эвакуированы 90 человек. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Загорелась кровать. Мужчина получил термический ожог руки. Пожар на одном квадратном метре был потушен до прибытия подразделений говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

По уточненной информации, пострадавший мужчина использовал зажигалку для поджога бинтов. Причиной возгорания стала неосторожность при использовании открытого огня.