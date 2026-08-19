В Махачкале при взрыве газового баллончика пострадали два человека

В Махачкале два человека получили ожоги при взрыве газового баллончика В Махачкале при взрыве газового баллончика пострадали два человека

Москва19 авг Вести.В поселке Шамхал а Махачкале два человека пострадали при взрыве газового баллончика для розжига. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел на территории частного жилого дома на улице Мамедхана Исаева. По предварительным данным, баллончик взорвался от теплового воздействия в процессе приготовления пищи.

В 17.05 по системе 112 поступило сообщение о том, что произошел хлопок газового баллончика на территории частного жилого дома по адресу: г. Махачкала, пгт. Шамхал, ул. Мамедхана Исаева… В результате пострадали два человека говорится в публикации

Пострадавших с термическими ожогами их госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.