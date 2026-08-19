Москва19 авгВести.В поселке Шамхал а Махачкале два человека пострадали при взрыве газового баллончика для розжига. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан на платформе MAX.
Отмечается, что инцидент произошел на территории частного жилого дома на улице Мамедхана Исаева. По предварительным данным, баллончик взорвался от теплового воздействия в процессе приготовления пищи.
В 17.05 по системе 112 поступило сообщение о том, что произошел хлопок газового баллончика на территории частного жилого дома по адресу: г. Махачкала, пгт. Шамхал, ул. Мамедхана Исаева… В результате пострадали два человекаговорится в публикации
Пострадавших с термическими ожогами их госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.