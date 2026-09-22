МЧС: мужчина с ожогами госпитализирован после хлопка газа в Махачкале

МЧС: в результате хлопка газа в Махачкале пострадал мужчина МЧС: мужчина с ожогами госпитализирован после хлопка газа в Махачкале

Москва22 сен Вести.В результате хлопка газовоздушной смеси в частном жилом доме в Махачкале пострадал мужчина. Об этом сообщил дагестанский республиканский главк МЧС России.

По уточненным данным, в результате хлопка газовоздушной смеси в частном жилом доме пострадал мужчина 1982 г.р. С ожогами верхних конечностей он доставлен в ожоговый центр РКБ г. Махачкалы говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Согласно предварительным выводам экспертов, причиной ЧП могло стать использование несертифицированной отопительной печи - буржуйки.

Ранее сообщалось, что прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств ЧП.