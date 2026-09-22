Москва22 сенВести.В результате хлопка газовоздушной смеси в частном жилом доме в Махачкале пострадал мужчина. Об этом сообщил дагестанский республиканский главк МЧС России.
По уточненным данным, в результате хлопка газовоздушной смеси в частном жилом доме пострадал мужчина 1982 г.р. С ожогами верхних конечностей он доставлен в ожоговый центр РКБ г. Махачкалыговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Согласно предварительным выводам экспертов, причиной ЧП могло стать использование несертифицированной отопительной печи - буржуйки.
Ранее сообщалось, что прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств ЧП.