В Дагестане два человека пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси

В Дагестане после хлопка газовоздушной смеси пострадали два человека В Дагестане два человека пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси

Москва28 июл Вести.В Дагестане двое мужчин пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в автомобиле. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Инцидент произошел около 13.00 мск в селе Гамиях.

По предварительной информации, в ходе движения автомобиля ВАЗ-2115 произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадали двое мужчин 1980 и 1982 годов рождения говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Пострадавшие госпитализированы — один из них находится в тяжелом состоянии с ожогами 40% поверхности тела. Второй в состоянии средней степени тяжести с ожогами 20% поверхности тела.

Причины происшествия устанавливаются.