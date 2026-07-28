Москва28 июлВести.В Дагестане двое мужчин пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в автомобиле. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
Инцидент произошел около 13.00 мск в селе Гамиях.
По предварительной информации, в ходе движения автомобиля ВАЗ-2115 произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадали двое мужчин 1980 и 1982 годов рожденияговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Пострадавшие госпитализированы — один из них находится в тяжелом состоянии с ожогами 40% поверхности тела. Второй в состоянии средней степени тяжести с ожогами 20% поверхности тела.
Причины происшествия устанавливаются.