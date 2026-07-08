Москва8 июлВести.Сегодня утром в микрорайоне Дружба города Буйнакска в легковом автомобиле марки "Лада Веста" произошел хлопок газовоздушной смеси. Два человека пострадали, сообщает МЧС Дагестана.
После сигнала о ЧП на место оперативно прибыли расчеты пожарно-спасательного гарнизона.
В результате инцидента пострадали два человека (мужчина и женщина). Спасатели передали их бригаде скорой медицинской помощиговорится в публикации ведомства в MAX
По имеющейся информации, состояние пострадавших оценивается как тяжелое.
Возгорания после хлопка не последовало, на месте работают дознаватели МЧС и оперативные службы города. Специалисты устанавливают точную причину случившегося.