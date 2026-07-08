В Дагестане в результате хлопка в автомобиле пострадали два человека

Два человека пострадали при хлопке в автомобиле в Буйнакске В Дагестане в результате хлопка в автомобиле пострадали два человека

Москва8 июл Вести.Сегодня утром в микрорайоне Дружба города Буйнакска в легковом автомобиле марки "Лада Веста" произошел хлопок газовоздушной смеси. Два человека пострадали, сообщает МЧС Дагестана.

После сигнала о ЧП на место оперативно прибыли расчеты пожарно-спасательного гарнизона.

В результате инцидента пострадали два человека (мужчина и женщина). Спасатели передали их бригаде скорой медицинской помощи говорится в публикации ведомства в MAX

По имеющейся информации, состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Возгорания после хлопка не последовало, на месте работают дознаватели МЧС и оперативные службы города. Специалисты устанавливают точную причину случившегося.