Щукин: обломки БПЛА упали на крышу жилого дома в Махачкале, повреждена квартира

Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома в Махачкале Щукин: обломки БПЛА упали на крышу жилого дома в Махачкале, повреждена квартира

Москва18 сен Вести.Врио главы Дагестана Федор Щукин сообщил в MAX, что при отражении атаки БПЛА обломки повредили кровлю жилого дома в Махачкале.

Повреждения получила одна квартира на верхнем этаже. Жильцам окажут необходимую помощь.

При отражении атаки вражеских БПЛА обломками повреждена кровля жилого дома в Махачкале. Выехал на место сказано в сообщении

На месте работают сотрудники экстренных служб. В настоящее время незначительное возгорание кровли потушено.

По словам главы региона, жертв нет.

Щукин попросил жителей не публиковать фото и видео работы ПВО, полета БПЛА или последствий падения фрагментов.