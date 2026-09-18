Москва18 сенВести.Врио главы Дагестана Федор Щукин сообщил в MAX, что при отражении атаки БПЛА обломки повредили кровлю жилого дома в Махачкале.
Повреждения получила одна квартира на верхнем этаже. Жильцам окажут необходимую помощь.
При отражении атаки вражеских БПЛА обломками повреждена кровля жилого дома в Махачкале. Выехал на местосказано в сообщении
На месте работают сотрудники экстренных служб. В настоящее время незначительное возгорание кровли потушено.
По словам главы региона, жертв нет.
Щукин попросил жителей не публиковать фото и видео работы ПВО, полета БПЛА или последствий падения фрагментов.