По факту хлопка газа в жилом доме в Махачкале прокуратура начала проверку

Прокуратура начала проверку по факту хлопка газа в жилом доме в Махачкале По факту хлопка газа в жилом доме в Махачкале прокуратура начала проверку

Москва21 сен Вести.Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту хлопка газа в частном доме в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, 21 сентября 2026 года в частном доме, расположенном в п. Новый Хушет г. Махачкалы, произошел хлопок газовоздушной смеси говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Как предполагается, прокуратура оценит соблюдение требований законодательства при эксплуатации газового оборудования. Также поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ЧП.

Ранее сообщалось, что в результате хлопка газа есть пострадавшие и разрушения.