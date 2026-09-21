Москва21 сенВести.Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту хлопка газа в частном доме в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
По предварительным данным, 21 сентября 2026 года в частном доме, расположенном в п. Новый Хушет г. Махачкалы, произошел хлопок газовоздушной смесиговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Как предполагается, прокуратура оценит соблюдение требований законодательства при эксплуатации газового оборудования. Также поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ЧП.
Ранее сообщалось, что в результате хлопка газа есть пострадавшие и разрушения.