В Карачаево-Черкессии устанавливают причины взрыва газа во время свадьбы

После взрыва газа на свадьбе в Карачаево-Черкессии проводится проверка В Карачаево-Черкессии устанавливают причины взрыва газа во время свадьбы

Москва2 авг Вести.Во время празднования свадьбы в частном доме в Усть-Джегуте взорвался баллон с бытовым газом. В результате травмы получили несколько человек, они доставлены в больницу. Усть-Джегутинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике организовал проверку по факту случившегося, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователями управления совместно с криминалистами осуществлен выезд на место происшествия, проводится его осмотр, изымаются предметы, имеющие значение для установления всех обстоятельств произошедшего говорится в сообщении

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.