Москва2 авгВести.Во время празднования свадьбы в частном доме в Усть-Джегуте взорвался баллон с бытовым газом. В результате травмы получили несколько человек, они доставлены в больницу. Усть-Джегутинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике организовал проверку по факту случившегося, сообщает пресс-служба ведомства.
Следователями управления совместно с криминалистами осуществлен выезд на место происшествия, проводится его осмотр, изымаются предметы, имеющие значение для установления всех обстоятельств произошедшегоговорится в сообщении
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.