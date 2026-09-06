Москва6 сенВести.Прокуратура Дагестана организовала проверку после отравления детей в одной из частных школ Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства в MAX.
В материале говорится, что госпитализированы четыре школьника.
Прокуратурой Республики Дагестан организована проверка по информации о госпитализации с диагнозом "острая кишечная инфекция" четырех учащихся частной школы, расположенной в г. Махачкалесказано в сообщении
В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка соблюдения санитарных норм. Также ведомство контролирует ход расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое было возбуждено по факту отравления.