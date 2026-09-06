После отравления в частной школе в Махачкале начата прокурорская проверка

Прокуратура начала проверку после отравления учеников частной школы в Дагестане После отравления в частной школе в Махачкале начата прокурорская проверка

Москва6 сен Вести.Прокуратура Дагестана организовала проверку после отравления детей в одной из частных школ Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства в MAX.

В материале говорится, что госпитализированы четыре школьника.

Прокуратурой Республики Дагестан организована проверка по информации о госпитализации с диагнозом "острая кишечная инфекция" четырех учащихся частной школы, расположенной в г. Махачкале сказано в сообщении

В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка соблюдения санитарных норм. Также ведомство контролирует ход расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое было возбуждено по факту отравления.