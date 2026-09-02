Мужчина и женщина пострадали при взрыве газа в жилом доме в Башкирии

Дом в Башкирии разнесло взрывом газа, пострадали два человека Мужчина и женщина пострадали при взрыве газа в жилом доме в Башкирии

Москва2 сен Вести.В деревне Калинино Баймакского района Башкортостана произошел взрыв газа, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает управление МЧС России по республике в MAX.

Вчера вечером в деревне Калинино Баймакского района произошел хлопок газовоздушной смеси в жилом доме. В результате происшествия пострадали два человека — мужчина 75 лет и женщина 65 лет говорится в сообщении

Оба получили термические ожоги и попали в хирургическое отделение Центральной городской больницы Сибая.

Причиной инцидента, как предположили в МЧС, стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании газового оборудования. Пожарную охрану на место происшествия не вызывали.