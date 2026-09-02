Москва2 сенВести.В деревне Калинино Баймакского района Башкортостана произошел взрыв газа, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает управление МЧС России по республике в MAX.
Вчера вечером в деревне Калинино Баймакского района произошел хлопок газовоздушной смеси в жилом доме. В результате происшествия пострадали два человека — мужчина 75 лет и женщина 65 летговорится в сообщении
Оба получили термические ожоги и попали в хирургическое отделение Центральной городской больницы Сибая.
Причиной инцидента, как предположили в МЧС, стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании газового оборудования. Пожарную охрану на место происшествия не вызывали.