Под Саратовом мужчина кинул окурок в уличный туалет и попал в больницу с ожогами

Мужчина из Балашова уехал в больницу с ожогами из-за брошенного в туалет окурка Под Саратовом мужчина кинул окурок в уличный туалет и попал в больницу с ожогами

Москва24 июн Вести.Пенсионер из Балашова Саратовской области уехал в больницу с ожогами после того, как бросил окурок в уличный туалет рядом со своим частным домом. Об инциденте сообщило в соцсети "ВКонтакте" управление МЧС России по региону.

По данным ведомства, жена пострадавшего купила на маркетплейсе карбид кальция для чистки выгребной ямы уличного туалета. Она засыпала вещество в яму, запустив реакцию и спровоцировав выделение взрывоопасного газа – ацетилена.

65-летний хозяин не знал о готовящейся чистке туалета, бросил в яму окурок, пары газа вспыхнули, мужчина получил ожоги, на нем загорелась носимая одежда сообщает МЧС

В итоге мужчину госпитализировали.