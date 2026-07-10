Неудачное приготовление мяса на мангале стало причиной ожогов у жителя Кузбасса Житель Новокузнецка получил ожоги из-за неаккуратного обращения с мангалом

Москва10 июл Вести.Неаккуратное обращение с мангалом и средством для розжига стало результатом ожогов 18% тела у жителя Новокузнецка, сообщается в MAX-канале Минздрава Кузбасса.

По данным ведомства, мужчина полил жидкостью для розжига подготовленные угли для шашлыка, поджег их. Вспыхнувшее средство оказалось на одежде и коже.

В стационаре врачи диагностировали ожоги рук, ног, туловища второй и третьей степени отмечается в сообщении

В течение двух недель ему оказывали помощь в НГКБ №1 имени Г.П. Курбатова. Пациенту провели местное лечение ран и дезинфекционную терапию с применением антибиотиков. В настоящее время он готовится к выписке.