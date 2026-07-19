Академик Ревишвили: в сезон шашлыков бывает больше всего пациентов с ожогами

Врач рассказал, какие бытовые действия чаще всего приводят к ожогам Академик Ревишвили: в сезон шашлыков бывает больше всего пациентов с ожогами

Москва19 июл Вести.Неправильное использование розжига для мангалов, а также неаккуратное обращение с открытым огнем могут привести к тяжелым ожогам. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор Центра хирургии имени А.В. Вишневского, главный хирург и эндоскопист Минздрава России, академик РАН Амиран Ревишвили.

По его словам, особенно травмоопасен сезон пикников и шашлыков.

Это конец весны, начало лета. Специальные розжиги, которые используются абсолютно неграмотно, неаккуратно. Вот это большой контингент [пациентов], связанный с этим - это раз. Второе, дети - ожоги кипятком. Там, где есть огонь, надо быть всегда очень аккуратным, защищать себя от этого. Что касается розжига, то здесь есть определенные правила поведения, должно быть специальное место, специальная система устройств, которая позволяет делать шашлыки сказал он

Ранее Амиран Ревишвили заявил, что для лечения тяжелых ожогов и рубцов врачи начали применять аутологичную трансплантацию.