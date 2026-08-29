Пятеро взрослых и двое подростков ранены после атак ВСУ под Белгородом

В Белгородской области 5 взрослых и 2 подростков пострадали при атаках ВСУ Пятеро взрослых и двое подростков ранены после атак ВСУ под Белгородом

Москва29 авг Вести.Семь мирных жителей Белгородской области, среди которых двое подростков, 13 и 15 лет, получили ранения в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В селе Долгое … при детонации беспилотника трое мужчин получили осколочные ранения … В поселке Разумное беспилотник ударил по коммерческому объекту. Двое подростков, 13 и 15 лет, получили осколочные ранения ног. Мужчина — осколочное ранение лица говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Пострадавших доставляют в медучреждения. Повреждены навес, оборудование и три машины, одна из которых загорелась.

В Октябрьском FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома — в больницу доставлен мужчина с переломом плеча, предплечья и осколочными ранениями руки. От атак других дронов повреждены грузовик и три легковушки.

Под удар также попали Отрадовка и Красная Яруга. Там повреждены два частных дома и автомобиль.