Москва29 авгВести.Семь мирных жителей Белгородской области, среди которых двое подростков, 13 и 15 лет, получили ранения в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В селе Долгое … при детонации беспилотника трое мужчин получили осколочные ранения … В поселке Разумное беспилотник ударил по коммерческому объекту. Двое подростков, 13 и 15 лет, получили осколочные ранения ног. Мужчина — осколочное ранение лицаговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
Пострадавших доставляют в медучреждения. Повреждены навес, оборудование и три машины, одна из которых загорелась.
В Октябрьском FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома — в больницу доставлен мужчина с переломом плеча, предплечья и осколочными ранениями руки. От атак других дронов повреждены грузовик и три легковушки.
Под удар также попали Отрадовка и Красная Яруга. Там повреждены два частных дома и автомобиль.