ВСУ ударили по коммерческому объекту под Белгородом, ранены взрослый и подросток

ВСУ атаковали коммерческий объект под Белгородом, ранены взрослый и подросток ВСУ ударили по коммерческому объекту под Белгородом, ранены взрослый и подросток

Москва2 авг Вести.Украинские боевики ударили по коммерческому объекту в городе Короче Белгородской области, в результате террористической агрессии ранения получили взрослый и 16-летний мальчик. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Предварительно, пострадали два человека … Мужчина получил множественные ссадины живота, спины и лица … 16-летнего юношу с предварительным диагнозом "акубаротравма" для обследования доставляют в детскую областную клиническую больницу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Уточняется, что мужчину везут в городскую больницу №2 Белгорода.

На месте атаки повреждены навес здания, оборудование и 4 автомобиля. Одна из машин загорелась — возгорание потушено.