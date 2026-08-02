Москва2 авгВести.Украинские боевики ударили по коммерческому объекту в городе Короче Белгородской области, в результате террористической агрессии ранения получили взрослый и 16-летний мальчик. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Предварительно, пострадали два человека … Мужчина получил множественные ссадины живота, спины и лица … 16-летнего юношу с предварительным диагнозом "акубаротравма" для обследования доставляют в детскую областную клиническую больницуговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Уточняется, что мужчину везут в городскую больницу №2 Белгорода.
На месте атаки повреждены навес здания, оборудование и 4 автомобиля. Одна из машин загорелась — возгорание потушено.