До 2 выросло число белгородцев, раненных при ударе ВСУ по коммерческому объекту

До 2 выросло число белгородцев, раненных при ударе ВСУ по коммерческому объекту До 2 выросло число белгородцев, раненных при ударе ВСУ по коммерческому объекту

Москва5 июн Вести.До 2 выросло число пострадавших при ударе украинских боевиков по коммерческому объекту в поселке Томаровка Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Ранее в этот день вражеский дрон ударил по коммерческому объекту. Пострадал мужчина, его с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями спины и ног доставили в больницу. Также были повреждены навес, фасад и остекление здания, микроавтобус и легковой автомобиль.

Количество пострадавших … возросло до двух.. Мужчина, получивший осколочные ранения грудной клетки, височной области и плеча, самостоятельно обратился в Томаровскую районную больницу. После оказания помощи он направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Незадолго до этого стало известно, что мужчина и женщина получили осколочные ранения при детонации украинского дрона в селе Ясные Зори.