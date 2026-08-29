В Белгородской области 2 детей и 3 взрослых пострадали при украинских атаках

В Белгородской области двое детей и трое взрослых пострадали при атаках ВСУ В Белгородской области 2 детей и 3 взрослых пострадали при украинских атаках

Москва29 авг Вести.В Белгородской области 5 мирных жителей, включая двоих детей, 6 и 10 лет, пострадали при вражеских обстрелах и атаках украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Село Новая Нелидовка подверглось обстрелу. Мальчик, 10 лет, получил осколочные ранения ног, его 6-летний брат — предварительно, акубаротравму … Медики оказали помощь маме детей на месте, от предложенной транспортировки в стационар она отказалась говорится в сообщении, опубликованном в канале опештаба в мессенджере МАХ

Детей госпитализируют.

Вследствие прилета загорелись гараж и машина. Кроме того, повреждены 11 частных домов и пять автомобилей.

В посёлке Октябрьский FPV-дрон ударил по автомобилю. Мужчине с травматической ампутацией пальцев ноги и множественными осколочными ранениями ног оказывают помощь … Медицинская помощь оказана женщине, которая получила акубаротравму в результате детонации FPV-дрона в селе Купино отмечается в публикации

Пострадавшего мужчину направят на лечение в городскую больницу №2 г. Белгорода, женщина будет лечиться амбулаторно.

Помимо прочего, в Октябрьском сгорело авто, в Чураево повреждены ГАЗель и частный дом.