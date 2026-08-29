Москва29 авгВести.В Белгородской области 5 мирных жителей, включая двоих детей, 6 и 10 лет, пострадали при вражеских обстрелах и атаках украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Село Новая Нелидовка подверглось обстрелу. Мальчик, 10 лет, получил осколочные ранения ног, его 6-летний брат — предварительно, акубаротравму … Медики оказали помощь маме детей на месте, от предложенной транспортировки в стационар она отказаласьговорится в сообщении, опубликованном в канале опештаба в мессенджере МАХ
Детей госпитализируют.
Вследствие прилета загорелись гараж и машина. Кроме того, повреждены 11 частных домов и пять автомобилей.
В посёлке Октябрьский FPV-дрон ударил по автомобилю. Мужчине с травматической ампутацией пальцев ноги и множественными осколочными ранениями ног оказывают помощь … Медицинская помощь оказана женщине, которая получила акубаротравму в результате детонации FPV-дрона в селе Купиноотмечается в публикации
Пострадавшего мужчину направят на лечение в городскую больницу №2 г. Белгорода, женщина будет лечиться амбулаторно.
Помимо прочего, в Октябрьском сгорело авто, в Чураево повреждены ГАЗель и частный дом.