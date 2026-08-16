Семь человек в Белгородской области пострадали при атаке БПЛА Украины

Белгородская область атакована ВСУ, пострадали семеро мирных жителей Семь человек в Белгородской области пострадали при атаке БПЛА Украины

Москва16 авг Вести.Территория Белгородской области подверглась атакам со стороны Украины, в результате которых стало известно о семи пострадавших. Об этом сообщает оперштаб региона.

ВСУ совершили удары по нескольким населенным пунктам Ракитянского округа, где пострадали трое мужчин, две женщины, подросток и несовершеннолетний ребенок.

Один человек обратился за помощью после атаки на автобус. Еще один – после удара по грузовому автомобилю, трое – при атаке на коммерческий объект и автомобиль, и еще двое – в результате удара по легковушке.

Всем оказана медицинская помощь. Двое мужчин госпитализированы в одну из больниц Белгорода, остальные будут проходить лечение в амбулаторных условиях.