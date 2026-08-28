До 5 выросло число мирных белгородцев, пострадавших за день от украинских атак

Еще двое мирных белгородцев ранены после ударов ВСУ До 5 выросло число мирных белгородцев, пострадавших за день от украинских атак

Москва28 авг Вести.Еще два мирных жителя Белгородской области получили ранения после ударов украинских боевиков. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В Шебекино вследствие детонации FPV-дрона о дорожное полотно у мужчины слепое осколочное ранение мягких тканей головы … За медицинской помощью обратилась женщина, которая пострадала от детонации дрона на парковке социального объекта … У нее диагностировали акубаротравму говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь — они отпущены домой на амбулаторное лечение.

Под удар также попали Новая Таволжанка, Ржевка, Семейный. Там повреждены соцобъект, 2 частных дома и 2 хозпостройки.

Согласно сообщениям оперштаба, всего за день пострадали 5 мирных жителей Белгородской области.